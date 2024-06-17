Челябинский центр «Семья» обучил первую группу малышей с аутизмом

Записать ребенка на трехмесячный курс занятий можно бесплатно

В феврале 2024 года при областном центре «Семья» открыли особое отделение для малышей, где педагоги проводят бесплатную раннюю корректировку аутизма. На днях в отделении завершила учебу первая группа ребят, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Педагоги чуткие, заботливые. Ребенок с удовольствием ходил на занятия. За три месяца он изменился: стал более коммуникабельным и начал реагировать на меня», — делится результатом одна из мам.

Занятия рассчитаны на детей от года до четырех лет, которым по результатам диагностики ADOS-2 поставлены диагнозы «аутизм» или «спектр аутизма» любой степени выраженности симптомов. Именно в этом возрасте педагогам удается добиться наиболее видимых результатов.

Программа длится три месяца. Дети учатся взаимодействовать друг с другом и со взрослыми: играть в различные игры и игрушки, мыть руки и пользоваться полотенцем, самостоятельно одеваться, аккуратно убирать свои вещи в шкафчик.

Чтобы попасть на курс, родители должны обратиться в семейный МФЦ по адресу: Челябинск, ул. Румянцева, 19а, телефон 8 (351) 700-14-42.

Пройти диагностику аутизма можно в Челябинской областной детской больнице.