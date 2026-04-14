Челябинский центр паллиативной помощи детям стал одним из самых крупных в стране

Здесь 30 коек и работают две выездные команды специалистов

В конце прошлого года на базе челябинской ГКБ № 9 после реконструкции открыли центр паллиативной помощи детям «Дом колибри». О достоинствах центра рассказал губернатор Алексей Текслер в личном канале в MAX.

На модернизацию из областного бюджета направили 46 миллионов рублей. Работы заняли один год, и за это время служба преобразилась кардинально. Раньше в распоряжении центра было 11 коек и одна выездная бригада. Теперь показатели совсем иные:

— созданы 30 коек, пять из них — это дневной стационар;

— все палаты рассчитаны на одну семью и оформлены как комфортабельные гостиничные номера;

— на первом этаже центра работает выездная служба и дневной стационар, а второй и третий этажи занимают стационарные койки, палаты «мать и дитя», а также отделение респираторной поддержки;

— в здании есть специальные помещения для абилитации и реабилитации.

В центре работают две выездные бригады специалистов. В каждую бригаду входят врач-педиатр, специалист по паллиативной помощи, врач-реаниматолог, медицинский психолог, медицинская сестра, а также специалист по массажу или инструктор ЛФК. Губернатор отметил, что это полноценная команда сопровождения для ребенка и всей семьи.

«Ключевое преимущество „Дома колибри“ — интеграция с многопрофильной больницей. При необходимости можно оперативно привлечь любых специалистов без перевода ребенка в другое учреждение. Кроме того, здесь же работает ресурсный центр, который координирует паллиативную помощь всем детям региона: решает вопросы лекарственного и расходного обеспечения, организации ухода на дому, взаимодействует с социальными, психологическими и конфессиональными службами», — подчеркнул губернатор.

Проект реализован в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области» и Народной программы «Единой России». Губернатор добавил, что для семей, проходящих через самые трудные испытания, это долгожданное событие и власти продолжат создавать условия, в которых каждый ребенок окружен теплом, заботой и профессиональной поддержкой.

По словам главврача ГКБ № 9 Олега Денисова, «Дом колибри» является одним из самых крупных стационаров паллиативной помощи в России. Койки дневного паллиативного стационара также уникальная вещь, которая есть далеко не во всех детских больницах.