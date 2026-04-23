Челябинский троллейбус № 12 продлили до остановки «Рязанская»

На маршруте будут курсировать 20 машин

В Челябинске продлили троллейбусный маршрут № 12, следующий от АМЗ до Северо-Запада. С 24 апреля транспорт будет доезжать до остановки «Рязанская», сообщил Организатор перевозок Челябинской области.

Протяженность нового участка от Молдавской по Комсомольскому проспекту, Чичерина и Салавата Юлаева — 2,4 километра. На линии будут работать 20 троллейбусов с интервалом движения от 9 до 12 минут.

Продление маршрута — очередной этап развития троллейбусной сети Челябинска в рамках концессионного соглашения с ООО «Синара — ГТР Челябинск». Концессионер смонтировал новый участок контактной сети и тяговую подстанцию, а также обустроил разворотное кольцо на Рязанской. Эти работы позволили пустить троллейбусы по улице Салавата Юлаева.