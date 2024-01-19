Челябинский ТРК «Родник» и ЧМК свяжет новый автобус

Маршрут № 10к начинает работать с 19 января

С пятницы, 19 января, в Челябинске запустили новый автобусный маршрут № 10к, который свяжет ТРК «Родник», поселок Челябэнерго и ЧМК, сообщает областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области».

По маршруту будут ходить 16 автобусов среднего класса с интервалом 10—15 минут. Сам маршрут пройдет по улицам: 60‑летия Октября, Сталеваров, Шоссе Металлургов, Черкассой, Свердловский тракт, Индивидуальная, Березовая, 1‑я Шагольская, Северный тракт, Профессора Благих, Бейвеля, Краснопольский проспект, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных и Северо-Крымской.





Первый рейс от ЧМК — в 6:20 в будни и в 6:25 в выходные. От ТРК «Родник» — в 5:30 будни и в 5:35 в выходные. Последний рейс от ЧМК — в 22:00 в будни и в 21:25 в выходные. От ТРК «Родник» — в 22:30 будни и в 22:45 в выходные.

Маршрут работает по регулируемому тарифу, на нем действую транспортные карты и льготы.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия: ООО «Никита Кожемяка» +7 351 236-32-76.

Актуальное расписание доступно на сайте gortrans74.ru и в сервисах «2Гис» и «Яндекс. Карты».