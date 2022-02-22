Челябинский тракторный завод организует выставку ретро- и военной техники

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества

Сегодня, 22 февраля, Челябинский тракторный завод проведет патриотический праздник, посвященный Дню защитника Отечества, и организует выставку ретро-техники. Посетить мероприятие смогут все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе ЧТЗ.

Перед заводоуправлением выставят ретро-тракторы и бронетанковую технику периода Великой Отечественной войны, а военно-патриотический клуб «Дивизион» представит выставку вооружений.

«В программе будут праздничный концерт, спортивные состязания и конкурсы для детей и взрослых. Ветераны ЧТЗ проведут для всех желающих экскурсию по выставке техники, расскажут, как она создавалась и в каких боевых действиях принимала участие»,— рассказали представители завода.

Кроме того, гостей накормят кашей из полевой кухни.

Начало мероприятия состоится в 15:00. Вход через проходную предприятия, расположенную на проспекте Ленина, 3.