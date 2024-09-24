Челябинский тракторист занял первое место на чемпионате России среди лесорубов

Владимир Гусев быстрее всех прошел полосу препятствий на тракторе

В Пермском крае прошли необычные состязания «Лесоруб», на которых отличился челябинский тракторист Владимир Гусев. Он быстрее всех преодолел полосу препятствий на тракторе, завоевав титул чемпиона России. Ему необходимо было пройти испытания по погрузке и разгрузке бревен, а на финише сложить из них российский флаг, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Подобные соревнования среди лучших лесорубов России проводятся не первый год. Впервые такие состязания были проведены еще в 2013 году в Новгороде. С тех пор ежегодно в них определяются чемпионы страны в различных дисциплинах.

На состязаниях в Перми были представлены более 140 участников из 21 региона России и гости из Республики Беларусь. Они боролись за звание лучших в личном и командном первенстве. На протяжении двух дней участники соревновались в нескольких дисциплинах: валке дерева, замене цепи, раскряжевке комбинированным резом и на точность, а также обрезке сучьев и эстафете. Кроме того, параллельно проходили соревнования операторов лесных машин. Здесь и проявил себя наш земляк Владимир Гусев.

Ему, как и другим участникам состязаний, нужно было преодолеть так называемую полосу препятствий на тракторе «Беларусь» и пройти дистанцию, выполнив все задания как можно быстрее.

Учитывалась не только скорость выполнения упражнений, но и аккуратность. Финишный аккорд — выложить из бревен (а они были разных цветов) на специальной площадке флаг России. Все испытания он прошел за 10 минут и 36 секунд — это лучший результат из всех участников.

«Я впервые принимал участие в таких состязаниях. Ничего подобного в моей практике не было. Главная сложность — сохранять концентрацию и спокойствие, не суетиться и без ошибок пройти все испытания. Буду рад снова испытать себя в таких соревнованиях», — рассказал Владимир Гусев корреспонденту ИА «Первое областное».

Чемпионат России «Лесоруб-2024». Соревнования среди операторов тракторов:

1. Владимир Гусев (Челябинская область) — 10.36,63.

2. Александр Шенин (Архангельская область) — 13.11,06.

3. Юрий Шиханов (Архангельская область) — 15.17,56.

Чемпионаты России среди вальщиков леса «Лесоруб» были включены Минтрудом России в федеральный план ежегодных мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, который был утвержден распоряжением правительства РФ. По итогам соревнований в Пермском крае звание победителя и главный кубок чемпионата завоевала команда из Республики Карелии.