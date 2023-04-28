Челябинский Театр кукол раскрывает тайны своего закулисья

Больших и маленьких зрителей зовут на экскурсию по сказочному королевству

В Театре кукол выросли несколько поколений челябинских зрителей. Правда, мало кому доводилось заглянуть за кулисы легендарной площадки. В прошлом году в театре закончилась глобальная реконструкция , и теперь актеры не только выступают на сцене, но и водят экскурсии по сказочному королевству. На одной из них вместе с актрисой Еленой Блажеевой побывали и журналисты ИА «Первое областное».

У Елены тихий и ласковый голос. Проводя экскурсию, она все еще продолжает играть — подбирает нужную интонацию, делает паузы, держит интригу. Но как будто бы растворяется в закулисье, пропуская вперед сам театр.

А он, и правда, живой. В фойе, на стенах висят видеопортреты артистов. Кто-то на них подмигивает гостям, кто-то грозится пальцем, показывает язык и сам разглядывает нас с пристрастием. В других театрах такого не встретишь.

До реконструкции в фойе театра стояли стеклянные витрины с куклами. К сожалению, их убрали. Но легендарные постановки увековечили на стенах буфета. Одна из памятных картин-вывесок посвящена постановке «Аистенок и пугало», которой уже исполнилось 40 лет.

«Никогда не говорите в театре слово „кафе“, а тем более забудьте слово „столовая“. В театре может быть только „буфет“. И никак иначе!»,

— напоминает Елена Блажеева.

Рядом с буфетом — неприметная дверь. За ней малая сцена. Сегодня здесь идут последние репетиции «Простодурсена» . Но примечателен зал не этим. В нем необычный, волшебный трансформер-пол. Любое плоское место здесь можно превратить в ступени-сиденья. Оборудовать сцену — на любом пятачке. Не верите — походите на постановки, что идут в малом зале.

А мы идем в производственные цеха. В столярном цехе стоит густой запах дерева. Из древесины здесь делают ящики для реквизита и вытачивают каркасы для кукол. До ума персонажей доводят в бутафорском цехе — куклам рисуют лица и шьют одежду, здесь же потрепанных, сломанных кукол лечат. Например, сейчас скульпторы и художники выполняют необычный заказ. Уже в июне театр покажет премьерный спектакль «Дон Жуан». На сцене будет 14 кукол в человеческий рост с лицами реальных актеров. Чтобы добиться идеального сходства, всем участникам постановки сделали гипсовый слепок лица. А сейчас с его помощью из папье-маше изготавливают лица куклам.

«Конечно, „Дон Жуан“ не детский спектакль. У нас вообще очень много постановок для взрослых. Мы не устаем бороться со стереотипом, что кукольные театры лишь для детей. И на наш фестиваль „Соломенный жаворонок“ мы пускаем только взрослые постановки театров кукол»,

— замечает Елена Бажеева.

С улицы кажется, что в Театре кукол всего два этажа. На самом деле, их три! На самом верхнем, который в театре принято называть тайным, находится костюмерная, где хранятся костюмы. Раньше они лежали на полках, и этих полок на все не хватало. Но во время ремонта в театре создали современную систему хранения. Костюмерная теперь похожа на хранилище банка: здесь стоят алюминиевые шкафы высотой до потолка — крутишь ручку, похожую на штурвал, и стена сдвигается в сторону, открывая ряд с театральной одеждой.

«А теперь попробуй достать рукой нос. Или закрыть руками глаза. Не получается? И нам, актерам, непросто. Каждое движение тела нужно соизмерять с размерами персонажа»,

— замечает Елена.

На одной из полок лежит огромная голова дракона от ростовой куклы. Самому смелому из детей разрешают ее надеть.

Дальше наш провожатый показывает костюмы, а мы угадываем, к какому спектаклю они подойдут. Среди цветных и вычурных тряпок Елена находит бархатную «чернуха».

«Черные брюки, рубашка, носочки, перчатки. И еще несколько слоев черной сетки, чтобы закрыть лицо. Это рабочий костюм кукловода. В таком виде актер растворяется на черном фоне „черного кабинета“, и зритель видит лишь куклу. Вот так, к примеру, мы будем играть „Человека в футляре“ уже нынешней осенью»,

— рассказывает Елена.

И тут же достает с полки коньки — не коньки, прибитые к деревянной платформе.

«Это катурны. Если актер, как я, невысокого роста, то держать куклу над ширмой ему непросто — вот и приходится добирать рост. Правда, сейчас появилась более удобная обувь, и на катурнах никто не ходит. А вот высоким актерам, наоборот, приходится наклоняться и принимать неудобные позы, чтобы куклы по ширме ходили на одной высоте»,

— замечает Елена.

Кстати, куклы в театре самые разные. Например, панельные куклы водят по ровной поверхности, держа за палочки. Причем делают это несколько человек: один актер управляет телом и головой, другие переставляют руки и ноги. Марионетками управляют при помощи длинных нитей. А перчаточных кукол актер надевает себе на руку. И это не весь набор! Так что жизнь актера кукольного театра непроста и немыслима без гантелей и эспандера — до самой пенсии приходится держать руки в форме.

И всю тяжесть профессии, а с ней и радость в конце экскурсии мы прочувствовали на себе, когда Елена отвела всех на сцену и разрешила попробовать управлять куклами. Для гостей-детей это был самый радостный момент нашего путешествия. И все, конечно, решили, что надо бы поскорее сходить на новые постановки в театр.

Хотите тоже пройтись по закулисью? Тогда ищите в афише экскурсии по театру. Они проводятся утром и вечером, для взрослых и для детей.