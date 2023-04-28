У Елены тихий и ласковый голос. Проводя экскурсию, она все еще продолжает играть — подбирает нужную интонацию, делает паузы, держит интригу. Но как будто бы растворяется в закулисье, пропуская вперед сам театр.
А он, и правда, живой. В фойе, на стенах висят видеопортреты артистов. Кто-то на них подмигивает гостям, кто-то грозится пальцем, показывает язык и сам разглядывает нас с пристрастием. В других театрах такого не встретишь.
До реконструкции в фойе театра стояли стеклянные витрины с куклами. К сожалению, их убрали. Но легендарные постановки увековечили на стенах буфета. Одна из памятных картин-вывесок посвящена постановке «Аистенок и пугало», которой уже исполнилось 40 лет.
«Никогда не говорите в театре слово „кафе“, а тем более забудьте слово „столовая“. В театре может быть только „буфет“. И никак иначе!», — напоминает Елена Блажеева.
Рядом с буфетом — неприметная дверь. За ней малая сцена. Сегодня здесь идут последние репетиции «Простодурсена». Но примечателен зал не этим. В нем необычный, волшебный трансформер-пол. Любое плоское место здесь можно превратить в ступени-сиденья. Оборудовать сцену — на любом пятачке. Не верите — походите на постановки, что идут в малом зале.
А мы идем в производственные цеха. В столярном цехе стоит густой запах дерева. Из древесины здесь делают ящики для реквизита и вытачивают каркасы для кукол. До ума персонажей доводят в бутафорском цехе — куклам рисуют лица и шьют одежду, здесь же потрепанных, сломанных кукол лечат. Например, сейчас скульпторы и художники выполняют необычный заказ. Уже в июне театр покажет премьерный спектакль «Дон Жуан». На сцене будет 14 кукол в человеческий рост с лицами реальных актеров. Чтобы добиться идеального сходства, всем участникам постановки сделали гипсовый слепок лица. А сейчас с его помощью из папье-маше изготавливают лица куклам.
«Конечно, „Дон Жуан“ не детский спектакль. У нас вообще очень много постановок для взрослых. Мы не устаем бороться со стереотипом, что кукольные театры лишь для детей. И на наш фестиваль „Соломенный жаворонок“ мы пускаем только взрослые постановки театров кукол», — замечает Елена Бажеева.
С улицы кажется, что в Театре кукол всего два этажа. На самом деле, их три! На самом верхнем, который в театре принято называть тайным, находится костюмерная, где хранятся костюмы. Раньше они лежали на полках, и этих полок на все не хватало. Но во время ремонта в театре создали современную систему хранения. Костюмерная теперь похожа на хранилище банка: здесь стоят алюминиевые шкафы высотой до потолка — крутишь ручку, похожую на штурвал, и стена сдвигается в сторону, открывая ряд с театральной одеждой.
На одной из полок лежит огромная голова дракона от ростовой куклы. Самому смелому из детей разрешают ее надеть.
«А теперь попробуй достать рукой нос. Или закрыть руками глаза. Не получается? И нам, актерам, непросто. Каждое движение тела нужно соизмерять с размерами персонажа», — замечает Елена.
Дальше наш провожатый показывает костюмы, а мы угадываем, к какому спектаклю они подойдут. Среди цветных и вычурных тряпок Елена находит бархатную «чернуха».
«Черные брюки, рубашка, носочки, перчатки. И еще несколько слоев черной сетки, чтобы закрыть лицо. Это рабочий костюм кукловода. В таком виде актер растворяется на черном фоне „черного кабинета“, и зритель видит лишь куклу. Вот так, к примеру, мы будем играть „Человека в футляре“ уже нынешней осенью», — рассказывает Елена.
И тут же достает с полки коньки — не коньки, прибитые к деревянной платформе.
«Это катурны. Если актер, как я, невысокого роста, то держать куклу над ширмой ему непросто — вот и приходится добирать рост. Правда, сейчас появилась более удобная обувь, и на катурнах никто не ходит. А вот высоким актерам, наоборот, приходится наклоняться и принимать неудобные позы, чтобы куклы по ширме ходили на одной высоте», — замечает Елена.
Кстати, куклы в театре самые разные. Например, панельные куклы водят по ровной поверхности, держа за палочки. Причем делают это несколько человек: один актер управляет телом и головой, другие переставляют руки и ноги. Марионетками управляют при помощи длинных нитей. А перчаточных кукол актер надевает себе на руку. И это не весь набор! Так что жизнь актера кукольного театра непроста и немыслима без гантелей и эспандера — до самой пенсии приходится держать руки в форме.
И всю тяжесть профессии, а с ней и радость в конце экскурсии мы прочувствовали на себе, когда Елена отвела всех на сцену и разрешила попробовать управлять куклами. Для гостей-детей это был самый радостный момент нашего путешествия. И все, конечно, решили, что надо бы поскорее сходить на новые постановки в театр.
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