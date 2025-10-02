Челябинский театр кукол отмечает 90‑летие

Это один из старейших театров на Южном Урале

Сегодня, 2 октября, Челябинский государственный театр кукол отмечает 90-летие. Его история началась в 1935 году со спектакля «Каштанка», с тех пор на сцене театра поставили сотни спектаклей, которые покорили и маленьких, и взрослых зрителей.

Основатели театра — драматические актеры Павел и Нина Гаряновы, однако он носит имя талантливого режиссера кукольного театра Валерия Вольховского, который поставил на челябинской сцене свыше 10 спектаклей.

«Сегодня в театре бережно хранят традиции, заложенные легендарным режиссером, при этом здесь царит дух новаторства и открытости для смелых художественных решений»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Постановки театра остаются незабываемыми страницами детства для нескольких поколений южноуральцев. В них есть место для добра, справедливости, дружбы. Но ценят спектакли не только зрители: театр — обладатель множества престижных наград, среди которых Национальная театральная премия «Золотая маска».

В юбилейный год глава региона пожелал коллективу вдохновения и новых творческих свершений.

Почти за столетнюю историю Челябинский театр кукол сменил множество помещений. Первые спектакли проходили в одной из комнат Дома художественного воспитания детей. В конце 1935 года под театр отдали здание бывшей школы № 4. В годы войны это помещение превратилось в госпиталь, многие артисты ушли на фронт. В 50—60‑е годы театр начал стремительно развиваться и в 1972‑м получил отреставрированное здание по улице Кирова, 8, где и находится по сей день.