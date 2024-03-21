Челябинский татуировщик рассказал о трендах и смыслах в украшении тела

Он признался, что некоторых приходится отговаривать от рисунка

Сегодня, 21 марта, празднуется Всемирный день татуировки (World Tattoo Day). И если раньше рисунки на теле по большей части причисляли их обладателя к определенной культуре, то сейчас они считаются украшением тела, фактически — картиной. О том, какие татуировки сейчас в тренде, можно ли на них потратить миллион рублей и зачем люди самовыражаются таким образом, ИА «Первое областное» рассказал челябинский тату-мастер Ефим Коваленко.

Стили



Стилей в сфере татуировок много. Причем они между собой комбинируются, и в итоге появляются еще подвиды. И все же ключевых тату-мастер выделил 30.

«Наиболее популярно то, что просто для восприятия. Это реализм (определенные изображения) или черная татуировка», — сказал Ефим.





Черно-белый реализм



Тренды



«Есть неустаревающие татуировки, которые всегда в моде. Например, абстракция, которая сильно видоизменилась, облегчилась и превратилась в более ажурную и филигранную — неотрайбл. Такая татуировка на любителя», — отметил тату-мастер.





Неотрайбл

Однако каждый ремесленник понимает тренд по-своему. Татуировщики выбирают определенные направления, а не рисуют все подряд.

«Так как у нас в студии большая часть мастеров специализируется на реализме, соответственно, просят этот стиль», — сказал Ефим.





Реализм

Среди других популярных направлений — графика.





Графика

Зачем люди делают татуировки?



«Я уже лет 10 пытаюсь на этот вопрос ответить, не раз проводил исследования. И пришел к выводу, что клиентами движут совершенно разные мотивы. Татуировки делают для того, чтобы запечатлеть памятные моменты; почувствовать себя сильнее, красивее, смелее, увереннее; доказать что-то себе. Одни украшают тело потому, что это красиво, другие — чтобы закрыть дефекты на коже или послеоперационные шрамы, а также растяжки»,

— объяснил тату-мастер.

Он привел в пример случай с мужчиной, когда ему сделали рисунок ногтя на пальце, рядом с которым отсутствовала фаланга. Татуировка выглядела настолько реалистичной, что создавалось ощущение полноценной кисти.

«Чтобы понять, зачем люди делают татуировки, нужно разбирать каждый случай. Обобщить здесь сложно. Татуировки любят, татуировки делают. Одни не жалеют, другие приходят перекрывать. Кто-то приходит за новыми татуировками спустя 10, 20 лет», — сказал Ефим.

Если татуировка на самом деле не нужна



«Отговаривал ли я от татуировок? Да. Буквально на днях», — признался тату-мастер.

Бывает, что человек не готов и в действительности не хочет себе татуировку. Это можно понять на предварительной консультации.

«У меня разработана программа проведения консультаций. Когда я провожу мастер-классы для сотрудников студии, я говорю: „Выясните, действительно ли человек хочет татуировку, нужна ли она ему“. Бывает, что все друзья сделали и он тоже хочет, но сомневается и не совсем готов. Лучше отговорить, чем сделать то, что будет на всю жизнь. И клиент будет жалеть об этом», — сказал Ефим.

Есть и другой вариант: когда у человека хороший полет фантазии, но технически такую татуировку выполнить невозможно. Осторожно нужно относиться к спорным идеям, например текстам.

«Всегда, думая о татуировке, нужно помнить, как ты будешь жить с ней в старости. Только не как ты будешь с ней выглядеть, а как ты будешь с ней себя ощущать и через 5, и через 50 лет», — объяснил мастер.

Делают ли татуировки к памятным датам?



«Это может быть сцена, олицетворяющая дату, или человек, который будет с этой датой ассоциироваться, либо непосредственно сама дата. У меня была работа: мы делали календарь и разлетающиеся листочки календаря, на которых были отмечены те даты, которые нужны были клиенту. Это даты рождения его близких людей», — рассказал Ефим.

Перекрытие татуировки, сделанной в честь парня/девушки



Нередко бывает, что влюбленные решают сделать рисунок на теле в честь близкого человека. Иногда их пути расходятся, и видеть на себе татуировку, ассоциирующуюся с бывшим партнером, уже не хочется.

«Очень интересная ситуация была. Я делал татуировку девушке, которая была посвящена парню. Спустя 5—7 лет девушка повторно обратилась ко мне, и мы перекрывали эту работу ввиду того, что они расстались. Работа первая была сделана хорошо, потому что ее было довольно сложно перекрыть. В жизни всякое случается, с таким тоже работаем», — сказал Ефим.

Татуировка за миллион рублей



«Думаю, и больше миллиона рублей можно потратить на татуировку. Все зависит от финансовых возможностей и запроса. Татуировка — это все равно что покупать картину у художника. Цена варьируется очень сильно. Нет определенной ценовой шкалы, потому что это штучный продукт», — отметил мастер.

Из последних работ он привел в пример татуировки на руках — два рукава. Их стоимость составила примерно 240 тысяч рублей.