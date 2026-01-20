Челябинский сыровар рассказал, как правильно хранить и нарезать сыр

Эксперт назвал популярные среди челябинцев сорта молочного продукта

Сыр — один из самых популярных и полезных продуктов на нашем столе. Но чтобы сохранить его вкус и пользу, важно знать несколько правил. О них в преддверии Всемирного дня любителей сыра, который отмечается 20 января, рассказала сыровар из Челябинской области Анастасия Салыева.

По ее наблюдениям, в 2025 году челябинцы чаще всего покупают сыры «Азияго», «Грюер» и «Томм» — недавних призеров международного конкурса, а также творожный шевр с необычными специями. Самый дорогой — выдержанный сыр, ведь его созревание требует времени, особых условий и ежедневного ухода.

Как правильно нарезать сыр

«Нарезать сыр лучше всего солнышком. Именно так вы сможете прочувствовать всю многогранность созревания от середины к корке. В центре кусочка вкус будет более мягкий и нежный, а у корочки — яркий и насыщенный», — советует Анастасия.

Как хранить сыр в домашних условиях

Сыровар рекомендует хранить продукт в холодильнике на нижней полке, где температура более стабильна.

«После вскрытия вакуумной упаковки лучше завернуть сыр в пергамент. Фермерский сыр — живой, он должен дышать», — поясняет Анастасия Салыева.

Польза сыра для здоровья

Сыр — ценный источник белка, кальция и витаминов. Умеренное потребление укрепляет кости и зубы, улучшает пищеварение и даже поднимает настроение. Например, 70 граммов сыра содержат столько же белка, сколько 100 граммов мяса, что особенно важно для спортсменов и тех, кто следит за питанием.

Сыр также поддерживает иммунитет благодаря содержанию цинка, селена, витаминов и омега-3, а аминокислота триптофан способствует выработке «гормона счастья» серотонина.