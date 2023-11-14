Челябинский священник разбивает деревянные доски голыми руками

Удара батюшки не выдерживают даже 15-сантиметровые пластины. Видео

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Обладатель железного кулака — настоятель храма Всех святых на Шершневском кладбище. Евгений Кулаков продемонстрировал технику крушения на показательных выступлениях. Они прошли в спортивном клубе поселка Фатеевка.

На видео священник легко раскалывает напополам доски толщиной от 3 до 15 сантиметров, чем вызывает восторг и бурю оваций. Евгений Кулаков уже много лет занимается киокушинкай. Это разновидность каратэ. А крушение досок — называется тамешивари. Искусство разрушения является необходимостью для карате и обладает духовным значением, говорят спортсмены.

Священнослужитель демонстрирует мастерство в разных техниках: он крушит доски кулаком и рукой. Такое умение — это показатель умственной и физической силы, которая требует большой концентрации и сосредоточенности.