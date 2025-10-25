Челябинский священник Игорь Шестаков рассказал об отношении церкви к разводам

И призвал родителей укреплять семейные ценности собственным примером

Вопрос сохранения семьи актуален как никогда и касается всего мира, поэтому православная церковь негативно относится к разводу супругов. Об этом во время круглого стола «Диалог о семейных ценностях: от теории к практике» на женском форуме «Стальное кружево Урала» заявил секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков.

«Обсуждая традиционные ценности, надо, наверное, вспомнить, что самой главной из них является преемственность. Если вы видели крепкий брак своего деда, своего отца, вы поневоле будете следовать этому матричному коду», — отметил священник.

Игорь Шестаков также поведал о практике обязательных бесед с парами перед венчанием, цель которых — донести всю полноту ответственности за брак.

«Мы должны все время говорить об ответственности. Причем говорить достаточно жестко, не выбирая выражения», — подчеркнул он.

По словам отца Игоря, укрепление семейных ценностей должно начинаться со всей семьи, а не только с детей.