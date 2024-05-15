Челябинский свадебный организатор рассказала о трендах сезона‑2024

Сейчас в моде сочетание естественности и эксклюзивности

Сезон летних свадеб стартовал. Все чаще молодые прибегают к услугам свадебного организатора, который полностью возьмет на себя хлопоты торжества. Свадебный организатор с десятилетним стажем Ирина Семакова из Челябинска рассказала о том, как спланировать и провести идеальную свадьбу, которая запомнится как лучший день в жизни. Ее советы записали журналисты медиахолдинга «Первый областной».



Прошла мода на масштабность и вычурность — с большими фатиновыми юбками с кольцами и подъюбниками, которые поднимали платье при небольшом поднятии подола, причиняя дискомфорт невесте.

«Буквально немного приподнимается подол — и видно уже все нижнее белье. Это недопустимо в свадебный день», — отмечает Ирина.

Сейчас актуальны платья из тяжелых «театральных» тканей чистых сложных смешанных оттенков. Украшением могут стать банты разных размеров.

Важен и дресс-код для гостей. Эксперт рекомендует попросить гостей выбрать наряды определенных цветов, чтобы свадебные снимки получились гармоничными.

Изменились и букеты невесты. Если раньше главным критерием выбора была дороговизна, то сейчас в моде эксклюзивность. Однажды челябинскому свадебному флористу Галине Егоровой довелось сделать букет с оленьими рогами. Также наблюдается тенденция к сохранению классических видов букетов, исполняющихся из сложных цветов с сохранением свободных линий.

«Сейчас в моде пионы, пионовидные розы и даже лютики. Можно использовать георгины и хризантемы, сирень и черемуху. Средний чек на букет невесты — около пяти тысяч рублей», — рассказывает Галина Егорова.

Автор: Эльвира Гарифуллина.