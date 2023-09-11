Челябинский суслик может стать талисманом Десятилетия науки и технологий в России

Отдать свой голос за родной образ необходимо до 15 сентября

В России проводится онлайн-голосование за талисман Десятилетия науки и технологий. Среди образов, претендующих на победу, есть Мудрый суслик, предложенный Челябинской областью, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Мудрый суслик предложен на конкурс челябинцами не случайно. Именно эти животные живут в Ботаническом саду ЧелГУ и давно воспринимаются как символ местной науки.

Отдать свой голос за суслика можно на сайте талисман.наука.рф до 15 сентября. Пока пушистый зверек в тройке лидеров. На момент подготовки этого материала к печати на первом месте стояла пара белых медведей Миша и Надя, придуманных на Камчатке. На втором — галчонок Рутэний, талисман от Москвы. На третьем месте находился челябинский Мудрый суслик.

«Конкурс идей талисмана Десятилетия проводится для популяризации отечественной науки и технологий. Он объединил самых разных людей и помог выяснить, с какими образами ассоциируется наука. Свои работы прислали почти полторы тысячи человек из 82 регионов России. Среди участников есть взрослые и дети. Возраст самого старшего участника — 84 года, а младшему — 3 года. Заявки приходили даже коллективно от школ и детских садов. Больше всего заявок на конкурс пришло от студентов и школьников», — рассказал сопредседатель координационного комитета Десятилетия науки и технологий, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

До голосования допущены 40 изображений. Пять образов-победителей будут представлены членам координационного комитета, который и выберет будущий талисман.