Челябинский суд запретил деятельность анархистского движения на территории РФ

В «Народной самообороне» состояли более 400 человек

Сегодня, 12 сентября, Челябинский областной суд признал террористическим движение «Народная самооборона» и запретил его на территории РФ. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Удовлетворено административное исковое заявление прокурора. Деятельность межрегионального леворадикального движения суд постановил запретить», — рассказали в пресс-службе.

Участники движения провели порядка 200 экстремистских акций, в его рядах состояло более 400 человек из разных регионов страны. Запрещенная деятельность организации была выявлена сотрудниками УФСБ по Челябинской области.