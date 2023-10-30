Челябинский суд требует от аптечной сети отменить минимальную сумму заказа

Незаконное правило применяется при бронировании лекарств в интернете

Курчатовский районный суд поддержал иск Роспотребнадзора и признал незаконным установление минимальной суммы заказа на сайте аптек «Фармленд». Этой сетью владеет компания «Алвик», сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«В правилах работы сервиса интернет-заказов аптечной сети „Фармленд“ содержатся требования к минимальной сумме заказа. Она составляет 200 рублей. Получается, при покупке одних товаров человеку навязывают другие. Такой подход нарушает право потребителей на свободный выбор товаров», — замечают в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее компанию «Алвик» просили устранить нарушение в добровольном порядке. Реакции не последовало. Теперь Курчатовский районный суд официально признал установление минимальной суммы заказа незаконным.

Ранее суд в Челябинске принял решение по иску заболевших гепатитом после обеда в кафе «Дархан» — владелице придется выплатить более трех миллионов рублей. Отстоять права потребителей также помогли эксперты Роспотребнадзора.

