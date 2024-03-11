Челябинский студент выиграл Всероссийский конкурс «Педагогический дебют — 2024»

Никита Закрева проявил себя как педагог дополнительного образования

Выпускник естественно-технологического факультета, магистрант факультета подготовки учителей начальных классов ЮУрГГПУ Никита Закрева стал победителем Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Педагогический дебют — 2024» в номинации «Педагоги дополнительного образования». Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Челябинский педагогический за 90 лет существования дал дорогу в профессию тысячам талантливых учителей. И абсолютная победа Никиты Закревы во всероссийском конкурсе профессионального мастерства — тому подтверждение», — отметил и. о. ректора ЮУрГГПУ Александр Кузнецов.

В Челябинске Никита Закрева до недавнего времени вел кружок робототехники во Дворце пионеров на Алом поле. Сейчас наш земляк работает учителем технологии в гимназии № 7 города Чехова Московской области.