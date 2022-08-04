Челябинский студент выиграл грант губернатора на обучение школьников истории родного края

На реализацию проекта «Живые страницы истории» Евгений Гордиенко получил почти 336 тысяч рублей

​Магистрант историко-филологического факультета ЧелГУ Евгений Гордиенко получил грант губернатора Челябинской области в размере почти 336 тысяч рублей на обучение школьников истории Южного Урала. Об этом сегодня, 4 августа, сообщили в пресс-службе вуза.

«В рамках проекта „Живые страницы истории“ школьникам будут рассказывать о подвигах известных южноуральцев на интерактивных уроках. Подростки 12—18 лет из Челябинска, Миасса, Чебаркуля, Коркино, Копейска, Златоуста и Сосновского района узнают, как в разное время наши земляки повлияли на ход истории. Занятия будут посвящены событиям Смутного времени, восстанию Емельяна Пугачева, Северной войне, Отечественной войне 1812 года и другим периодам», — рассказали в пресс-службе вуза.

Автор проекта планирует провести 40 уроков истории. Параллельно с этим — создать и распространить 30 видеороликов, в основе которых будут задействованы видеосъемки реконструкции Смутного времени.

«В Челябинской области, особенно в глубинке, сокращается количество молодежи. Думаю, это во многом происходит из-за отсутствия привязки к своей малой родине. Эту ситуацию нужно менять. Убежден, что нельзя ограничиваться общими знаниями об истории страны в целом, надо знать историю своего региона, места, где ты родился и вырос. Это помогает сформировать региональную идентичность, общность и чувство патриотизма», — говорит Евгений Гордиенко.

Добавим, общая сумма расходов на реализацию грантового проекта составила 787 062 рубля, из которых 335 977 рублей — размер гранта. Работа продолжится с августа по декабрь 2022 года.