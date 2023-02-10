Челябинский стоматолог Екатерина Хишба рассказала о плюсах слегка желтых зубов

И дело тут не в эстетике

Заведующая стоматологическим отделением челябинской ГКБ № 11 Екатерина Хишба предостерегла земляков от погони за белым цветом зубов. И пояснила, почему легкая природная желтизна должна радовать человека.

«Легкая природная желтизна зубов говорит о достаточном количестве дентина — материала, из которого строятся зубы, а значит — об их прочности», — говорит стоматолог.

Впрочем, в практике стоматологов часто встречаются пациенты, у которых желтый оттенок появился вследствие плохой гигиены, курения или частого употребления чая и кофе.

Доктор предупреждает, что избавляться от желтого налета нужно с осторожность.

«Большинство отбеливающих паст абразивные. Они счищают зубной налет. А если пользоваться ими долго, то и саму эмаль. Для правильного подбора отбеливающей пасты нужна консультация стоматолога»,

— замечает Екатерина Хишба.

Жителям Челябинской области доктор советует выбирать пасту с фторидами, так как в воде в нашем регионе их содержится очень мало. К тому же фториды играют важную роль в формировании защитного слоя зубов.