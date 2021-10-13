Челябинский Союз журналистов обратился в СК после скандала с экоактивистом

Общественная организация просит дать правовую оценку конфликта между экоактивистом и редактором сетевого издания

Союз журналистов Челябинской области обратился в региональные правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действий экоактивиста Василия Московца. Общественная организация написала заявления в СК, прокуратуру и главное управление МВД по Челябинской области. Представители профессионального сообщества считают, что экоактивист Василий Московец пытался препятствовать работе редактора сетевого издания «ЧелябинскСегодня» Александра Файрузова. Об этом председатель Союза Светлана Зайцева рассказала информагентству «Первое областное».

Председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева рассказала, что конфликт между экоактивистом и редактором издания произошел 30 сентября во время встречи с депутатами в челябинском Доме архитектора.

Александр Файрузов обратился в Союз накануне, 12 октября, он написал заявление об угрозах со стороны Московца.

«Мы считаем, что создан прецедент. Никто не вправе угрожать журналистам или требовать удалить публикации. По словам обратившегося к нам Александра, именно это и стало поводом для заявления. Он рассказывает, что Василий Московец потребовал удалить публикацию, а на отказ угрожал „набить морду“. Это недопустимо. Мы написали заявления в правоохранительные органы и Союз журналистов России, при котором действует центр поддержки журналистов. Такие случаи требуют разбирательств и недопустимы при осуществлении журналистами профессиональной деятельности», — прокомментировала Светлана Зайцева.

В своих заявлениях Союз журналистов приложил имеющуюся видеозапись конфликта.