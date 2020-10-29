Снег с дорог Челябинска будут вывозить на новую снегосвалку

Это первый в истории города оборудованный полигон.

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Подход к уборке снега в Челябинске теперь кардинально изменён. Если раньше снег «топили» химическими реагентами, то теперь его убирают механически, при помощи спецтехники и большого количества дворников. Соответственно, количество вывозимого с челябинских дорог снега существенно возросло.

«По поручению Натальи Котовой администрацией Челябинска в этом году впервые был заключён дополнительный контракт на организацию снегосвалки и последующую её рекультивацию», — сообщил Владимир Сафонов, начальник управления информационной политики администрации Челябинска.

Отметим, что это первый подобный опыт специализированной снегосвалки в Челябинске. Ранее Министерство экологии Челябинской области направило предостережение в администрацию областного центра. Экологи подчеркнули, что муниципалитеты в любом случае должны создавать специализированные полигоны для складирования снега после уборки с дорог, соблюдая при этом все требования природоохранного законодательства и не причиняя вреда окружающей среде.