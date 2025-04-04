Челябинский Следком усилит взаимодействие со СМИ для оперативного реагирования на важные события

Такое поручение дал глава СКР

В рамках Всероссийского семинара-совещания «Современные медиа и ведомственные ориентиры» председатель СКР Александр Бастрыкин напомнил ответственным за взаимодействие со СМИ о необходимости оперативного реагирования на происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Александр Бастрыкин потребовал, чтобы на местах представители пресс-служб ведомства помогали руководителям вовремя замечать важные события.

«Задача помощников — своевременно выявлять острые проблемы, обращать на них внимание руководителя, чтобы были оперативно приняты действенные меры по их решению на местном уровне», — отметил он.

В особенности это касается преступности мигрантов, жилищных вопросов, нарушений при реализации национальных проектов, защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей, сирот и ветеранов.

Также председатель СК России поручил активно освещать проводимую ведомством работу, в том числе рассказывать истории людей, чьи моральные принципы и жизненные ориентиры являются примером для молодежи.