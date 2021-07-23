Челябинский силач Эльбрус Нигматуллин поднял платформу с работающим вертолетом

Новый рекорд спортсмена признала Федерация силового экстрима России

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Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин установил небывалый рекорд — оторвал от земли платформу с работающим вертолетом, который весил около 1,5 тонны. Об этом сам Эльбрус рассказал накануне, 22 июля, на личной странице во «ВКонтакте».

«Рекорд был сложен и физически, и технически. Таким образом я хотел поддержать сборную России на Олимпийских играх в Токио, а также популяризировать авиационный кластер, который создается в Башкирии, и чемпионат WorldSkills, финал которого пройдет в Уфе», — поясняет спортсмен.

Напомним, пару лет назад Нигматуллин принял решение переехать в Башкирию и обосновался в Уфе. Тем не менее спортсмен не теряет связи с Челябинской областью.

Из-за коронавируса демонстрация рекорда проходила без зрителей. Однако уникальное силовое достижение уже признала Федерация силового экстрима России.