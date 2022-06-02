Ученик физико-математического лицея № 31 из Челябинска Данил Клищ завоевал золотую медаль на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике. Сообщение об этом в четверг, 2 июня, появилось на сайте лицея.

«Олимпиада APIO 2022 была организована Египтом и собрала 888 участников, из которых 186 человек были номинированы на медали. В соревнованиях приняли участие школьники из 35 стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорят в школе.

Всего на олимпиаде раздали 17 золотых медалей. В числе победителей оказались пятеро россиян. По количеству набранных баллов Данил Клищук занял на соревнованиях девятое место.

Еще один воспитанник физико-математического лицея № 31 Владимир Герасиков принимал участие в олимпиаде неофициально. Его результат соответствует бронзовой медали.

Ранее стало известно, что старшеклассники физико-математического лицея завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали в составе сборной России на 22-ой Азиатской физической олимпиаде (APhO-2022, Индия).

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