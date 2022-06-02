«Олимпиада APIO 2022 была организована Египтом и собрала 888 участников, из которых 186 человек были номинированы на медали. В соревнованиях приняли участие школьники из 35 стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорят в школе.
Всего на олимпиаде раздали 17 золотых медалей. В числе победителей оказались пятеро россиян. По количеству набранных баллов Данил Клищук занял на соревнованиях девятое место.
Еще один воспитанник физико-математического лицея № 31 Владимир Герасиков принимал участие в олимпиаде неофициально. Его результат соответствует бронзовой медали.
Ранее стало известно, что старшеклассники физико-математического лицея завоевали две золотые, серебряную и бронзовую медали в составе сборной России на 22-ой Азиатской физической олимпиаде (APhO-2022, Индия).
Юный артист из Копейска исполняет оперные партии в Мариинском театре. Александр Журавский попал на одну из главных сцен страны в 13 лет.