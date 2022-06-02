Школьник из Челябинска завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по информатике

Еще один ученик физико-математического лицея № 31 показал бронзовый результат

Ученик физико-математического лицея № 31 из Челябинска Данил Клищ завоевал золотую медаль на Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике. Сообщение об этом в четверг, 2 июня, появилось на сайте лицея.

«Олимпиада APIO 2022 была организована Египтом и собрала 888 участников, из которых 186 человек были номинированы на медали. В соревнованиях приняли участие школьники из 35 стран Азиатско-Тихоокеанского региона»,

— говорят в школе.

Всего на олимпиаде раздали 17 золотых медалей. В числе победителей оказались пятеро россиян. По количеству набранных баллов Данил Клищук занял на соревнованиях девятое место.