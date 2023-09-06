Челябинский школьник стал победителем престижной китайской олимпиады

Дмитрий Тюменцев учится в восьмом классе 104‑й школы

Национальная команда России, которая состоит из четырех школьников, завоевала две золотые, серебряную и бронзовую медали на ведущем мировом первенстве в области науки и технологий — Китайском молодежном конкурсе науки и технологических инноваций (CASTIC). При этом бронзовую медаль получил ученик челябинской школы № 104 Дмитрий Тюменцев, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Дмитрий (на фото он третий слева. — Ред.) учится в восьмом классе. На олимпиаде (а отбор в команду шел по результатам программы «Шаг в будущее») молодой человек представил работу, которая посвящена сложнейшей задаче определения прочности углеродного волокна. В Челябинске с талантливым школьником работают учитель физики Татьяна Югова и преподаватель ЧелГУ Василий Тюменцев.

Остальные члены команды были из Пскова и Екатеринбурга.

Китайский молодежный конкурс науки и технологических инноваций проходил в городе Ухане КНР. Форум собрал 600 исследователей из стран Европы, Азии и Африки в возрасте от 12 до 20 лет.

Между тем названа дата Тотального диктанта — 2024 в Челябинске.

