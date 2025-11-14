Челябинский школьник с метеодроном взял 1 место в конкурсе конструкторов будущего

Он стал лучшим из 10 финалистов, представлявших разные регионы России

Ученик челябинской школы № 56 Никита Голубицкий одержал победу во всероссийском конкурсе «Я — конструктор будущего», организованном Московским авиационным институтом. Разработанный им беспилотник для метеомониторинга был признан лучшим среди проектов десяти финалистов из разных регионов России.

О победе сына одной из первых узнала его мама. Она поделилась эмоциями с корреспондентом 1obl.ru.

«Конечно, мы надеялись, верили в него. В этом году первый раз участвуем в этом конкурсе, больше шли на разведку, посмотреть, какого уровня ребята и на что обратить внимание. Я его отправляла с посылом узнать, как дети защищаются, какого уровня проекты и так далее. Он мне минут 40 назад написал, что выиграл первое место. Мы, конечно, очень рады за него!», — рассказала мама Никиты Анна Владимировна.





Идея создания отечественного метеодрона возникла у школьника после изучения современных методов сбора метеоданных. Разработка обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными метеозондами. Квадрокоптер способен автономно подниматься на высоту до 10 километров, длительное время работать на заданной высоте и передавать данные в реальном времени через радиоканал на низких частотах.

«Данный дрон измеряет температуру, влажность и скорость ветра на разных высотах»,— рассказал корреспонденту 1obl.ru научный руководитель проекта Атлер Хужин, педагог «Кванториума», где занимается Никита Голубицкий.

Устройство прошло испытания в Челябинске и уже нашло практическое применение. Его внедрила компания «Курсир», специализирующаяся на разработке и производстве инновационных решений для проведения летных измерений систем навигации и посадки в аэропортах с использованием БЛА. Сейчас школьник разрабатывает для дрона систему навигации без GPS на основе инерциальной системы с коррекцией через ИИ. Этой информацией с нами поделился сам Никита.

Среди проектов, представленных в финале конкурса Московского авиационного института «Я — конструктор будущего», были разработка системы поворота солнечных панелей для повышения КПД выработки электроэнергии, модель системы аэродинамического маневрирования для спутников формата CubeSat, комплекс медицинских приспособлений, симулятор сборки беспилотников в виртуальной реальности.