Челябинский школьник отправится в экспедицию на Северный полюс

Максим Муковоз стал победителем всероссийского конкурса «Ледокол знаний»

Челябинский школьник отправится в путешествие на Северный полюс. Оглашение победителя и финалистов всероссийского конкурса «Ледокол знаний» состоялось сегодня, 3 декабря, в ИЦАЭ Челябинска.

Росатом в третий раз провел интеллектуальный конкурс для талантливых школьников и студентов «Ледокол знаний». Ребята со всей страны, соревнуясь, решали задачи, чтобы на церемонии празднования дня создания «Росатомфлота» услышать свою фамилию в числе тех, кто на две недели отправится в экспедицию.

В Челябинске лучшим оказался ученик Лицея №97 Максим Муковоз. Парень уже получил свой билет, и в августе вместе со своим школьным учителем полетит в Мурманск, где встретится с остальными победителями всероссийского конкурса. На атомном ледоколе «50 лет Победы» они отправятся в экспедицию на Северный полюс.









На борту доценты вузов, исследователи и популярные научпоп-блогеры объяснят ребятам основы ядерной физики, попытаются ответить на актуальные вопросы науки и проведут множество мастер-классов. Во время движения ледокола с палубы будут открываться невероятные снежные пейзажи, можно будет рассмотреть белых медведей, моржей. По прибытии на Северный полюс, участники экспедиции совершат самое быстрое кругосветное путешествие, обойдя небольшой круг на Земле Франца-Иосифа.

«Вы отправитесь в незабываемую экспедицию к самой высокой точке нашей планеты. Лично познакомитесь с членами экипажа, узнаете о том, как работает атомный ледокол, я искренне вас поздравляю, желаю удачи и не прощаюсь. До встречи на Северном полюсе», — по видеосвязи обратился к победителю и его учителю руководитель ИЦАЭ Мурманска Егор Банишевский с борта атомного ледокола «Ленин».

Уходящий год стал плодотворным для южноуральских школьников и студентов. Напомним, в конце ноября в образовательном центре «Сириус» огласили победителей Всероссийского конкурса «Твой ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей». От Челябинской области в финал прошли 12 студентов. Двое из них получили звание победителя.