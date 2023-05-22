«Школьник работал в лаборатории технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем ЮУрГУ. При помощи испытательной установки он получил данные о вибрационных сигналах с разными типами неисправностей тестируемых подшипников качения: с повреждениями внутреннего кольца, наружного кольца, элемента качения и комбинированное повреждение», — поясняют в пресс-службе вуза.
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