Челябинский школьник научил нейросеть диагностировать износ подшипников

Сергей Крылов проводил испытания в лаборатории ЮУрГУ

Десятиклассник из Челябинска Сергей Крылов разработал метод диагностики состояния подшипников в лаборатории ЮУрГУ, сообщает в понедельник, 22 мая, пресс-служба вуза.

«Школьник работал в лаборатории технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем ЮУрГУ. При помощи испытательной установки он получил данные о вибрационных сигналах с разными типами неисправностей тестируемых подшипников качения: с повреждениями внутреннего кольца, наружного кольца, элемента качения и комбинированное повреждение»,

— поясняют в пресс-службе вуза.

В будущем эту методику можно будет использовать для массовой диагностики.