Челябинский сенатор стала активистом «Союза православных женщин»

Маргарита Павлова вошла в международный женский комитет организации

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова вошла в состав международной общественной организации «Союз православных женщин». Как сообщила сама сенатор, она будет работать в международном же женском комитете «Союза».



«Для себя, в отличие от феминистского движения, „Союз православных женщин“ определил четыре основных направления деятельности: защита традиционных и семейных ценностей, воспитание будущих поколений, социальное служение и защита жизни с момента зачатия до естественного ухода, продвижение этих ценностей на международном уровне. Вошла в международный женский комитет, сопредседателем», — рассказала Маргарита Николаевна.

«Союз православных женщин» — самоуправляемое некоммерческое объединение, созданное в 2010 году по благословению патриарха Русской православной церкви Кирилла. Комитетом, в котором будет работать Павлова, руководит депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Напомним, Маргарита Павлова, как политический и общественный деятель, давно выступает за продвижение традиционных ценностей. Так, она один из инициаторов проектов по запрету абортов, запрету на усыновление российских детей иностранцами, запрету пропаганды ЛГБТ среди детей и молодежи.

Как сообщало ИА «Первое областное», ранее первый вице-губернатор Челябинской области (и бывший сенатор от нашего региона) Ирина Гехт стала руководителем регионального отделения «Женского движения „Единой России“», организации, в числе своих целей ставящей и аналогичные «Союзу православных женщин».