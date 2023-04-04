Челябинский сенатор протестировала машину разминирования для зоны СВО

Маргарита Павлова посетила южноуральское предприятие, выполняющее заказы для армии

Челябинские предприятия вносят значимый вклад в общую победу своей тяжелой гусеничной техникой. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» заявила сенатор, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова. В ходе работы в родном регионе она посетила одно из машиностроительных предприятий по производству спецтехники. Одна из главных позиций в номенклатуре продукции завода — гусеничная машина для разминирования, используемая в зоне СВО.

«По просьбе губернатора Алексея Текслера конструкторы переориентировали часть производства. Разминёры сейчас крайне важны для территорий, где идут боевые действия. Управлять ими можно дистанционно, с пульта, что позволяет сохранить многие жизни. Вдвойне приятно, что эта техника придумана и производится в Челябинске. Считаю, что это существенный вклад в общую победу!»— поделилась сенатор.

Маргарита Павлова взяла в руки пульт, с которого попробовала поуправлять машиной. Эта техника уже использовалась в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Также сенатор подчеркнула, что южноуральские предприятия быстро и в срок выполняют заказы Минобороны, а также разрабатывают и производят новую военную технику по своей инициативе.





На рабочей встрече с руководством предприятия обсудили подготовку кадров, специалистов, которые будут управлять современной военной техникой. Речь идет о сотрудничестве с учреждениями образования среднего и дополнительного звена с привлечением специалистов из регионального ДОСААФ.

Ранее ИА «Первое областное» уже рассказывало о машине для разминирования, произведенной в нашем регионе. Осенью прошлого года депутаты Госдумы от Челябинской области передали одну единицу такой техники донецким спасателям, чтобы она прошла испытания в боевых условиях. Еще одна южноуральская разработка — сухопутный беспилотник «Маркер». Боевого робота, доставленного в зону спецоперации, уже оснастили противотанковым комплексом «Корнет».