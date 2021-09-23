Челябинский сенатор предложил благоустраивать дворы и скверы в военных городках регионов

Сейчас эти объекты не попадают в нацпроект «Жилье и городская среда». Инициативу поддержали в Совете Федерации

В Совете Федерации накануне состоялось открытие осенней парламентской сессии. На заседании выступил со своей инициативой сенатор от Челябинской области Олег Цепкин. Он предложил благоустраивать дворы и общественные территории в военных городках, сейчас эти объекты не попадают в программу национального проекта «Жилье и городская среда».

«Поднял вопрос относительно благоустройства дворовых и общественных территорий воинских частей Министерства обороны с жилыми городками для военнослужащих и членов их семей, расположенных в большинстве субъектов РФ. К сожалению, на настоящий момент программа благоустройства в военных городках не работает в связи с федеральной принадлежностью таких территорий, основания для финансирования благоустройства в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ не предусмотрены. Совместно с правительством Челябинской области мы проработали данный вопрос и подготовили соответствующие варианты решения», — выступил на заседании член Совета Федерации Олег Цепкин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу по поручению профильным комитетам СФ дополнительно проработать данный вопрос совместно с правительством РФ, выдвинув соответствующие предложения.

«Со своей стороны я также выразил готовность участвовать в процессе решения данной задачи», — добавил Олег Цепкин.

По мнению сенатора, поддержка спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко важна в решении этой социально значимой проблемы.

Напомним, ежегодно по программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») в Челябинской области благоустраивают сотни дворов и общественных пространств. Средства на эти цели направляются из федерального бюджета.