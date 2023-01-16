Челябинский сенатор помогла семье пропавшего офицера получить его зарплату

Супруга летчика Шагольской авиабазы два месяца оставалась без средств, положенных сбитому в зоне СВО мужу

Член Совета Федерации РФ Маргарита Павлова добилась от министерства обороны выплат жене пропавшего без вести в ходе специальной военной операции летчика. В течение двух месяцев супруга пилота не могла добиться ни сведений о муже, ни его зарплаты, рассказала сенатор Первому областному информагентству.



«Ко мне во время личного приема обратилась женщина, супруга офицера с нашей Шагольской авиабазы. Пожаловалась, что уже два месяца не имеет никаких сведений о муже, его денежное довольствие ей не начислялось под предлогом неопределенности статуса супруга», — рассказала Маргарита Павлова.

Сенатор запросила данные о летчике в Минобороны РФ. Как следовало из ответа, выполнявший боевое задание в зоне СВО самолет был поражен средствами противовоздушной обороны Украины. Пилот до сих пор не найден, в военном ведомстве не знают, погиб он или попал в плен.

Маргарита Павлова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой обеспечить контроль над выполнением ведомственного приказа о перечислении зарплаты пропавшего без вести военнослужащего его семье. После этого жена военлета получила причитающиеся деньги.

«Материальные гарантии семьям военнослужащих — неотъемлемая часть государственной поддержки. Положенные меры финансовой поддержки должны быть реализованы в полном объеме», — заявила Маргарита Павлова.

Как уточнили в пресс-службе сенатора, перечисление зарплат пропавших военных регламентируется приказом Минобороны от 6 декабря 2019 года № 727 и постановлением правительства РФ от 14 июля 2000 года № 524.