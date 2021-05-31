Челябинский сайт «Детидома» поможет бесплатно прокачать знания на модных курсах

Онлайн-платформу создавали для школьников, но она популярна даже у взрослых

Многие семьи стараются, чтобы их чадо провело лето с пользой. Детей записывают на модные курсы, за которые зачастую приходится выкладывать большие деньги. Но школьникам из Челябинской области повезло: благодаря онлайн-платформе «Детидома» они могут учиться и развлекаться бесплатно.

Проект «Детидома» был создан по предложению губернатора области Алексея Текслера в пандемию, когда школьники не могли свободно посещать секции и кружки и не могли поехать в лагерь. Накануне нынешних летних каникул платформу полностью обновили.

«С обновленным контентом за выходные ознакомились около 600 человек. С момента запуска проекта площадкой воспользовались почти 79 тысяч человек. В равной степени посетители делятся на взрослых от 35 до 45 лет, молодых людей до 35 лет и детей младше 18 лет. Подобный формат разнообразного познавательного контента не использовали в других регионах РФ, поэтому наша платформа популярна среди жителей Свердловской, Тюменской и Московской областей, Москвы и Пермского края», — отметила заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова.

Обновленный контент открывает перед школьниками возможность читать книги с помощью онлайн-библиотек, просматривать познавательные видео об обитателях морей от «Москвариума», гулять по Международной космической станции и Сикстинской капелле, изучать творчество Ван Гога и историю границ Русского государства.

Все ресурсы проверили специалисты, они безопасны для детей. Основные критерии для отбора контента — бесплатный доступ и легкость при авторизации.

Кроме того, южноуральские школьники могут принять участие сразу в нескольких сменах онлайн-лагерей. На базе Регионального центра технического творчества ребятам предлагают принять участие в смене «Рассвет цивилизации».

«Смена продлится с 1 по 11 июня, зарегистрироваться может любой желающий, ограничений по количеству участников нет. Для ребят пройдут профориентационные мероприятия: каждый день будет посвящен одному из актуальных современных направлений. Например, 3D-моделирование, программирование или архитектура», — рассказал педагог-организатор центра Илья Шарков.

Узнать подробности об онлайн-смене, а также других образовательных онлайн-проектах можно на сайте Регионального центра технического творчества.