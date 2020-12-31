Челябинский самолет S7 застрял в Москве: сотни пассажиров опаздывают к застолью

В Домодедово обледенела взлетно-посадочная полоса

Непогода нарушила планы южноуральцев, которые 31 декабря возвращаются из Москвы и собираются лететь в столицу. Самолет S7 застрял в Домодедово, и когда его поднимут в небо, пока неизвестно.

«В Москве сложные погодные условия — прошел ледяной дождь. В Домодедово обледенела взлетно-посадочная полоса. Аэропорт не выпускает около 150 самолетов, в том числе рейс на Челябинск. Когда он вылетит, никто не знает. Этим же самолетом в Москву должна вернуться другая партия пассажиров. Так что вечерний рейс компании S7 из Челябинска в Москву тоже задержан», — рассказала ИА «Первое областное» оператор справочной аэропорта в Челябинске.

Пока все надеются, что рейс S7 1145 Москва — Челябинск сможет вылететь из столицы после восьми часов вечера. Рейс S7 1146 Челябинск — Москва планируют поднять в небо в десятом часу вечера. Однако это лишь предварительные расчеты.

Рейсы «Аэрофлота» из Москвы и в Москву летают по расписанию. В Шереметьево проблем со взлетно-посадочной полосой нет.