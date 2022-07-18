Челябинский Сад Победы вошел во Всероссийскую ассоциацию парков

Это первый парк региона, получивший членство престижной организации

Сад Победы стал первым челябинским парком, принятым во Всероссийскую ассоциацию парков и общественных пространств. Для чего нужно принятие в эту ассоциацию, ИА «Первое областное» рассказал замдиректора Сада Победы Эдуард Каминский.



В ассоциации руководители парков из разных городов обмениваются опытом, оказывают друг другу юридическую или проектную консультацию. Весной руководство Сада Победы, будучи кандидатом на вступление в ассоциацию, ездило в Москву на международный парковый форум. Там удалось пообщаться с директорами парков Сингапура и крупнейших российских общественных пространств. Пример южноуральцы во многом берут с Тулы и Волгограда, которые сделали большой скачок в этой сфере.

У подмосковных парков, которые также в последнее время сильно преображаются, руководство Сада Победы переняло идею установки счетчиков посетителей.



«Сейчас ни один парк в Челябинске не может сказать, сколько у них проходит посетителей. Только делаем визуальные подсчеты. А мы ведь готовим реконструкцию Сада Победы. Количество посетителей нужно знать, чтобы понять востребованность парка, например, вне каких-то мероприятий», — отметил Эдуард Каминский.

Отбор для принятия в ассоциацию довольно жесткий. Руководство парка отчитывается о количестве проводимых мероприятий, современности и удобстве элементов благоустройства, чистоте. Сад Победы прошел все проверки и первым из челябинских парков встал в один ряд с московским садом «Эрмитаж» и другими лучшими общественными пространствами страны.

