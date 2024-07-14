Челябинский рыбак назвал пять лучших мест для улова

Он исколесил всю область с удочкой

Июль — макушка лета, самое время наслаждаться всеми прелестями этого сезона. А сегодня — как раз День рыбака. Если вы еще не влились в это течение любителей посидеть за удочкой перед водоемом, то, возможно, самое время попробовать? Сегодня еще и выходной. А мы подготовили для вас главные приметы заядлых рыбаков и их хитрости. Чтобы не оплошать на берегу перед профессионалами...

Челябинец Григорий — пенсионер, он считает себя заядлым рыбаком и легко согласился рассказать о хитростях и нюансах ловли рыбы в Челябинской области.

«В 6-7 лет впервые меня повез на рыбалку дедушка. Это было в Троицке», — вспоминает Григорий.

С тех пор он и удочка — неразлучные друзья. По мнению рыбака, лучшие сезоны для ловли рыбы в нашем регионе — лето и зима. В поисках больших уловов он исколесил всю область и опытным путем выбрал пять лучших озер для ловли рыбы: Узумкуль, Урефты, Мыркай, Сугояк 2 и Аракуль.

У каждого любителя ловить рыбу есть свои особые приметы. Например, Григорий всегда смотрит погоду перед рыбалкой исключительно по барометру. Он поделился, что за уловом нужно ехать либо рано утром, либо уже вечером. А если идет дождь, то улов точно будет хорошим. Важно смотреть на направление ветра: если ветер северный, то есть клев, если южный — нет. Также рыбак советует: «Если вы хотите отведать карпа, то лучше всего ехать на рыбалку ночью».Хороших вам уловов!

Автор Виктория Ахрарова