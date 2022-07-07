Челябинский Россельхознадзор выявил на госгранице 11 нарушений при ввозе фруктов и овощей

Проведена проверка правил перевозки 19 тысяч тонн продукции

С 27 июня по 3 июля 2022 года Россельхознадзор в Челябинской и Курганской областях проверил соблюдение правил перевозки 936 партий различной растительной продукции. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе управления РСН по Челябинской и Курганской области.



По данным пресс-службы ведомства, на российско-казахстанской границе проверена перевозка свежих овощей, фруктов и муки из Казахстана и Киргизии.

Инспекторы досмотрели более 2 тысяч тонн фруктов, овощей, крупы, муки и зерна, предназначенных к вывозу. Продукция успешно прошла проверку и допущена к распространению в ЛНР, Казахстане, Киргизии, Беларуси, Азербайджане, Грузии, Молдове, Узбекистане, Туркменистане, Афганистане, Китае, Германии, США.

Также было проверено 244 партии (примерно 8,5 тысячи тонн) овощей и зерна из стран Евразийского экономического союза и других государств. При проведении контроля обнаружены два нарушения при перевозке древесины по территории РФ и 11 нарушений при импорте растений.

Сотрудники Россельхознадзора выписали административные штрафы перевозчикам-нарушителям. Овощи и фрукты отправлены на ту сторону госграницы.

Автор: Влада Михеева