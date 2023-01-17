«Каждый раз в преддверии пятницы, 13-го, мы живем в ожидании, что будет много родов. Этот год не стал исключением. Мы даже в шутку пробовали выключать свет в нерабочих помещениях, чтобы меньше слеталось к нам народу, но это не дало своего результата», — шутит заведующая отделением новорожденных Клиники ЮУГМУ Елена Петрашева.
13 января 2023 года в роддоме клиники появилось на свет 10 девочек и 9 мальчиков. Самая маленькая кроха весит 1,3 килограмма. Самым крупным малышом стала девочка весом 3,66 килограмма.
Всего с начала года в роддоме появились на свет 112 детей.