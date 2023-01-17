Челябинский роддом рассказал о беби‑буме в пятницу, 13 января

Акушеры клиники ЮУГМУ приняли роды у 19 женщин

Каждое 13-е число, выпадающее на пятницу, оборачивается беби-бумом в роддоме клиники ЮУГМУ. Не стала исключением и только что минувшая дата: 13 января в роддоме приняли 19 новорожденных, сообщает пресс-служба клиники ЮУГМУ.

«Каждый раз в преддверии пятницы, 13-го, мы живем в ожидании, что будет много родов. Этот год не стал исключением. Мы даже в шутку пробовали выключать свет в нерабочих помещениях, чтобы меньше слеталось к нам народу, но это не дало своего результата»,

— шутит заведующая отделением новорожденных Клиники ЮУГМУ Елена Петрашева.

13 января 2023 года в роддоме клиники появилось на свет 10 девочек и 9 мальчиков. Самая маленькая кроха весит 1,3 килограмма. Самым крупным малышом стала девочка весом 3,66 килограмма.

Всего с начала года в роддоме появились на свет 112 детей.