Челябинский режиссер вышел в финал всероссийской премии «ШУМ»

Он представил на конкурс клип «Две Великие победы»

Челябинский режиссер и преподаватель кафедры ЮУрГУ Матвей Шолохов попал в финал Всероссийской премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Его музыкальный клип «Две Великие Победы» вошел в шорт-лист номинации «Страна героев», сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

В клипе Матвея Шолохова связаны две эпохи, две истории: простого советского солдата, отправившегося на войну, и его потомка, который встал на защиту Родины сегодня. Над проектом в течение семи месяцев трудились более 150 человек, включая солистов Мариинского и Большого театров, а также симфонический оркестр Челябинский области и камерный хор имени Валерия Михальченко. Символичным стал и выбор площадки для премьеры — легендарный Челябинский тракторный завод, ковавший Победу в тылу.

Матвей Шолохов активно развивает документалистику на Южном Урале. В копилке его работ фильмы «Гении» об искусстве родного края, «Южный Урал. Следы веков» о туризме и «Manu Armata» о династии хирургов. Также он создатель цикла «Южноуральский слог» о поэтах Челябинска.

Прямо сейчас идет народное голосование премии «ШУМ», оно продлится до 18 октября. Проголосовать можно один раз в сутки.

Напомним, в прошлом году победителем премии стала челябинская студентка Яна Зарипова.