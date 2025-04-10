Челябинский «Ресурсный центр медиации» вошел в топ‑100 премии «Служение»

Проект претендует на победу в номинации «Благополучие семьи — приоритет государства»

Из более чем 41 тысячи заявок со всей России, представленных на Всероссийскую муниципальную премию «Служение», в топ-100 лучших проектов вошел проект Челябинской области «Муниципальный ресурсный центр „Ресурсный центр медиации“». Он претендует на победу в номинации «Благополучие семьи — приоритет государства», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Центр работает на базе МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района» и помогает школам выстраивать культуру мирного диалога. В программу вовлечены 127 школьных служб примирения, в которых трудятся 217 педагогов-медиаторов и 142 подростка — медиатора-ровесника, готовых быть примером для сверстников.

Заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт подчеркнул активное участие региона в премии, отметив, что из 360 поданных от Челябинской области заявок именно этот проект смог войти в число лучших. Он также призвал поддержать инициативу, отметив ее практическую ценность и потенциал для тиражирования опыта.

Голосование за проект открыто и продлится до конца недели. Поддержать «Ресурсный центр медиации» можно по этой ссылке.

Победители премии будут объявлены 21 апреля на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России». В прошлом году церемония награждения проходила при участии президента России Владимира Путина.

Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.