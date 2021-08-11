Челябинский ресторатор покинул проект «Лица 3»

Евгений Дизендорф ссылается на нехватку времени

Такого не ожидал никто… До финала проекта телеведущих «Лица 3» Евгению Дизендорфу оставалось совсем чуть-чуть. Он мечтал вести свое кулинарное шоу, но не смог рассчитать силы и сошел с дистанции из-за одной классической проблемы современного мира — нехватки времени, рассказывают организаторы популярного проекта.

«В этом году мы не просто выбрали 20 финалистов. Мы подготовили для них полезные мастер-классы и тренинги, во время которых будущие телезвезды получают определенный уровень знаний и навыков. Данный участник не оправдал наши ожидания. Нам очень жаль, но мы прощаемся», — рассказывает главный продюсер шоу Павел Михайлов.

Пока одни сдаются, другие прикладывают все усилия, чтобы достичь результата. Для оставшихся 19 участников проекта появился дополнительный шанс на победу. Самое главное сейчас — его не упустить и оставаться активным и заинтересованным.

Хочешь знать, что дальше ждет участников шоу? Какие испытания для них подготовили организаторы? Тогда внимательно смотри за новостями на сайте проекта, дальше — интереснее!