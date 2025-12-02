Челябинский ресторан запретил вход певице Ларисе Долиной

Артистку «отменили» после того, как покупательница ее квартиры осталась без денег и жилья

Челябинский ресторан «Слон» запретил Ларисе Долиной посещать его. Такое «официальное заявление» работники заведения опубликовали на своей страничке в соцсетях.

«„Слон“ присоединяется к ресторанному сообществу и кафе „Пушкинъ“. С сегодняшнего дня мы запрещаем Ларисе Долиной посещать наш ресторан», — сказано в публикации.

Артистка столкнулась с «культурой отмены» после дела с продажей ее квартиры. Лариса Долина продала жилье за 112 миллионов рублей Полине Лурье, а позже сообщила, что сделала это под влиянием мошенников. Суд встал на сторону артистки, а покупательница осталась без денег и недвижимости, сообщает РИА Новости. В ноябре в соцсетях началась настоящая кампания по «отмене» Ларисы Долиной: российские заведения заявляют, что больше не будут пускать ее к себе, а «Бургер Кинг» сообщил, что доставка до дома артистки больше не работает. Также россияне стали записывать юмористические видео, где просят вернуть деньги за путевки и покупки, оправдываясь «влиянием мошенников».