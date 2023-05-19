Челябинский регоператор капремонта объяснил, откуда берутся деньги на новые фасады домов

Руководитель регоператора рассказал, на каком основании проводят эти работы

Капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме проводится именно тогда, когда это необходимо. Об этом в эфире Центра управления регионом рассказал генеральный директор фонда капремонта в Челябинской области Виктор Тихоненко. Руководитель регоператора объяснил, на каком основании проводится такой ремонт, образуются ли при этом долги и почему после работ может наступить экономия на плате за отопление.

«Когда у нас в рамках первого этапа проектирования производится оценка технического состояния дома, то проводится обследование фасада, в том числе рассчитываются тепловые нагрузки и производятся теплотехнические расчеты. Если в рамках этого теплотехнического расчета или тепловизионной съемки выясняется, что нужен ремонт, причем не просто побелить, покрасить или поштукатурить, но и утеплить контур, то это учитывается в проекте. Это не какое-то хаотичное желание фонда капремонта», — говорит Виктор Тихоненко.

Поводом к обсуждению этой темы стали обращения жителей домов по Комсомольскому проспекту. Некоторые горожане выступили против проведения работ, ссылаясь на то, что на них повесят долги. Гендиректор регоператора капремонта опроверг эти сведения.

«У собственников никакой задолженности не будет, как и дополнительных взносов, кроме основного минимального взноса. Понятно, что средства для проведения работ будут взяты из общего котла. Сумма заимствований из общего котла будет на многоквартирном доме, но сегодня собственники в результате получают энергоэффективный дом. Никто не будет включать в квитанции несколько миллионов рублей, люди должны понимать, что будет появляться экономия, например, при оплате за отопление. Плюс дом получит современный фасад, который соответствует всем требованиям в части строительства», — отметил руководитель фонда.

По его словам, еще до того, как начались работы, в адрес фонда поступали письма от управляющей компании о промерзании на этих домах межпанельных швов и самих панелей. Это было видно на основании актов весеннего и осеннего осмотров и обращений собственников. Дальнейшие обследования и измерения подтвердили, что работы необходимы. Каждый из проектов будущего капремонта проходил согласование с представителями собственников.

Технология, применяемая при работах на фасаде, аналогична тем, что используют при строительстве нового дома. Что касается вопросов о том, что в первую очередь было бы лучше привести в порядок крышу, гендиректор регоператора ответил, что на тех домах, где сейчас ремонтируют фасад, работы с кровлей перенесут на более ранние сроки.