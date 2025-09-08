Челябинский разведчик атаковал врага под Суджей после семи дней в газовой трубе

Из нее боец Стрик вышел третьим

Газовая труба, кромешная темнота, путь в 15 километров, нехватка воды и кислорода… Это лишь малая часть того, что прошли бойцы, участвовавшие в операции «Поток», ставшей уже легендарной. В марте 2025 года военнослужащие российской армии прошли 15 километров по магистральному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород, чтобы внезапно атаковать противника в тылу под Суджей. Среди этих храбрых бойцов был и южноуралец с позывным Стрик из отряда «Аида» спецназа «Ахмат». Журналист ИА «Первое областное» встретилась с бойцом во время его отпуска в Челябинске и узнала его историю.



Стрику всего 25 лет, но он уже давно прочувствовал, что такое война.

Юношей он прочитал книгу «Унесенные ветром», которая произвела на него огромное впечатление. Он проникся атмосферой боевых действий и даже романтизировал войну и героизм солдат.

В 2022 году после срочной службы он подписал контракт и стал бойцом спецназа «Ахмат».

«Хорошее подразделение, там теперь все мои друзья, знакомые. Все там. К своим присоединился», — рассказывает Стрик.

Выполняет боевые задачи он на самом опасном направлении — штурмовом. Но это было его желанием — идти туда, где страшно.

«Хотелось испытать себя в первую очередь, узнать, на что способен. Мы „диверсанты-разведчики“, штурмуем, в тыл к врагу залазим, как с трубой было»,— отвечает он.

В конце февраля — начале марта Стрик узнал, что готовится серьезная операция и ему предстоит в ней участвовать.

«Сказали: у кого клаустрофобия, сразу отзовитесь. Мне уже стало это интересно. Потом прилетел наш капитан Апти Аронович, дал напутствие, объяснил задачу, поддержал дух, и мы пошли», — вспоминает Стрик. «Я был в третьей четверке. Утром спустились под землю (Стрик не уточнил подробностей операции. — Прим. авт.). Сначала шли по накопителю, он более широкий в диаметре. Я впервые увидел подземный город, такой длинный-длинный. Немного передохнули в нем. По команде полезли в трубу и медленно пошли со всей группой», — рассказывает Стрик.



В операции участвовало 800 бойцов из нескольких подразделений: 11-й бригады ВДВ, штурмовых бригад «Ветераны» и «Восток-V», подразделения морской пехоты, 106-й бригады ВДВ, 30-го полка 72-й моторизованной дивизии и группы «Аида» спецназа «Ахмат», в составе которой и был Стрик.

До нужной точки они дошли примерно за сутки, а потом началось время ожидания команды для рывка. Его бойцы считали одним из самых тяжелых моментов операции.



«Я понимал, что это дорога в один конец. Дошли до крайней точки, где можно было подышать кислородом. Потом сидели ждали. Вода уже закончилась, ее не было. Все ждали момента этого прыжка, чтобы попить воды. Пили конденсат с трубы», — вспоминает Стрик.



К слову, в трубе постоянно нужно было находиться в наклоне, диаметром она всего 140 сантиметров. Все это время бойцы подбадривали друг друга и не теряли боевого настроя. Так они просидели в трубе около шести дней. Потом объявили долгожданную команду.

Из всех этих бойцов Стрик выходил третьим из трубы, по сути взяв всю опасность на себя.



«Выходя, мы привлекли внимание противника на себя, он начал по нам работать. Все, что летело в нас, — мы принимали. А пацаны с фронтов начали по ним работать. Повезло, можно сказать, много жизней сохранили. Противник такой выходки, конечно, не ожидал», — рассказывает Стрик.

Все закончилось, к счастью, хорошо. Стрику не впервой участвовать в таких серьезных операциях.

«Участвовал в „Бахмутской мясорубке“. Забирали сначала федеральную трассу Соледар — Бахмут, потом зашли в Бахмут, забрали АЗОМ — завод, и на школе-интернате меня ранило. Там горел заживо. У нас была задача забрать школу-интернат. Нас начали обрабатывать, стреляли по зданию школы. В нас попало из гранатомета, двое ребят из моей группы сгорели заживо. Когда я вышел, вся кожа была наизнанку, около 70 процентов тела горело», — вспоминает Стрик.



После ранения была серьезная реабилитация.

«Я тогда и решил покреститься, но собрался с силами только через два года. Хотел креститься в Екатеринбурге. Но в один из отпусков поехал в Крым, и там храм сам „нашел“ меня — это храм Архангела Михаила в Алупке. Он с нечистью борется. По сути, мы тем же самым и занимаемся»,— делится Стрик.

Еще, когда между боями выдается минутка, Стрик записывает свои мысли в телеграм-канале, который он ведет с момента начала СВО.

«Стараюсь максимально часто писать. Пишу о своей жизни на войне, делюсь мыслями, эмоциями. Пишу стихи. Оставляю память о себе», — говорит он.



Есть и другие хорошие моменты, которые позволяют отвлечься на войне. Например, в отряде Стрик завел себе котенка. Дал ему кличку Пятно. Его фото он часто публикует в своем канале. Мужчина признался, что успел соскучиться по пушистому другу во время отпуска.

Сейчас Стрик уже опять «за ленточкой» и с успехом выполняет боевые задачи. А еще он всерьез задумался о том, чтобы начать воплощать свое творчество в жизнь.