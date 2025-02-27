Челябинский радиозавод запустил проект для школьников по разработке БПЛА

Инженеры предприятия помогают ребятам создавать дроны

Челябинский радиозавод «Полет» (входит в холдинг «АИС» госкорпорации «Ростех») совместно с образовательными учреждениями города запустил проект по обучению школьников навыкам разработки беспилотных летательных аппаратов. Инженеры предприятия помогают ребятам создавать дроны с новыми возможностями, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе предприятия.

Радиозавод заключил соглашение с лицеем № 77 Челябинска — региональной инновационной площадкой по дополнительному образованию школьников в сфере БПЛА. Там созданы условия для проектной деятельности в сфере беспилотных авиасистем (БАС), проводятся обучающие мастер-классы и соревнования по техническому творчеству.

С начала этого года стартовал практический этап образовательного проекта. На занятиях школьники получают теоретические знания об устройстве и управлении БПЛА, учатся собирать дроны, осваивают навыки программирования и пилотирования.

Образовательный цикл состоит из пяти модулей. Кроме педагогов лицея своими компетенциями в области моделирования и проектирования БАС с ребятами поделятся инженеры Челябинского радиозавода «Полет», которые имеют опыт в педагогической деятельности. Его инженеры получают на заводе, где уже четыре года работает детский технопарк «Полет-Кванториум», в котором дети осваивают навыки технического творчества.

В этом году школьники по техническому заданию завода разработали беспилотник для создания виртуальных экскурсий и представят этот проект на федеральных соревнованиях.

«Я считаю, что сегодня связка образовательных площадок и промышленных предприятий крайне важна. Ведь чем раньше ребенок приобщается к техническому творчеству, тем больше шансов, что после получения соответствующего образования он станет хорошим инженером, конструктором, технологом. Для „Полета“ участие в таком проекте — это не только возможность вырастить кадры, что называется, „со школьной скамьи“, но и уникальная возможность для совершенствования своих изделий. Ребята будут разрабатывать современные дроны, которые мы будем испытывать с помощью комплексов „Сфера“», — отметил гендиректор радиозавода «Полет» Алексей Науменко.

Напомним, ЧРЗ «Полет» является одним из ведущих предприятий России по производству радиолокационного и навигационного оборудования.