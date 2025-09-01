Челябинский путешественник доехал до Черного моря на мотоцикле за трое суток

Он ел, если сил совсем не оставалось, и ночевал в палатке



Житель Челябинской области впервые в жизни решился на экстремальное путешествие к морю. Что его сподвигло на это, как проходило путешествие и в какой срок можно доехать из столицы Южного Урала до морского побережья, корреспонденту 1obl.ru рассказал Дмитрий Федяков.

Дмитрию 35 лет, в Челябинске он работает сварщиком. Недавно прошел серьезное испытание — болел так, что выбрался чудом. После этого решил: не надо откладывать свои желания в долгий ящик. Кто знает, суждено ли им вообще сбыться.





Желаний было много. Своего часа ждал мотоцикл, который до этого за пределы Челябинской области не выезжал. В гости звал родственник из Липецка. Хотелось стать легче, стройнее, освободиться от быта и забот и рвануть навстречу мечте. Тем более, что в Туапсе живет девушка, с которой Дмитрий переписывается уже несколько лет.

«К путешествию я особо не готовился. Была мысль и надо было ее реализовать. Как раз завершил проект — я сварщик, варил конструкции. Да и лето ждать не будет», — поясняет мужчина.

Он сварил багажник для мотоцикла, чтобы хорошо закрепить вещи. Ночевать собирался в палатке. Ехал по навигатору. С собой взял воду, в дороге покупал еду и немного кофе. Много не ел, так как одна из задач была — сбросить вес. А в дороге это сделать проще. Основная доля расходов уходила на бензин, на путь туда пришлось потратить 15 тысяч рублей.

По времени дорога заняла около 3 суток. Двое суток до Липецка, там была остановка на несколько дней у родственников. И потом 26 часов он ехал до Туапсе.

«Пока ехал, участвовал в мотопробеге. Совершенно случайно попал в колонну байкеров, проехал с ними километров 150. Они были крутые, в кожаных костюмах. Я к ним пристроился, и мы ехали очень красиво и организованно, нам все сигналили и моргали фарами», — рассказывает Дмитрий.

Самое неприятное в мотопутешествии — попасть под дождь. Поначалу путешественник спасался от влаги душевой шторкой. Потом ее порвало ветром. Сейчас он уже знает, что надо покупать кофр, специальный пластиковый багажник, который не промокает.

Самым приятным в путешествии Дмитрий называет ощущение бесконечной дороги, полета. Ему нравилось, что на дороге он не нужен никому.

«Не надо ни о чем думать. Просто ты сел и поехал. Над головой то солнце, то звезды. И ты знаешь, что у тебя впереди тысячи километров. И все эти тысячи километров ты будешь просто лететь, ветер будет раздувать все, что можно раздувать», — делится впечатлением челябинец.

Запомнился красотой природы путь по горам. Тронуло душу раздолье, он даже специально останавливался, чтобы полюбоваться бескрайними просторами.





«В Самаре дороги такие — долы, большие поля, облака над раздольем. В Башкирии туман и горы. Очень клево речки проезжать, смотреть на просторы Руси нашей, матушки», — рассказывает мотоциклист.

Когда Дмитрий доехал до моря, почувствовал облегчение, восторг и радость. План его удался, все получилось. Он живет там уже больше месяца.





«Каждый день бегаю по утрам, купаюсь, плаваю, стройнею. В первый день ночевал в кемпинге, потом снимал две недели комнату. Познакомился с подругой вживую. Мы гуляли», — рассказывает мужчина.

Людям, которые ценят комфорт, он бы не рекомендовал повторять его опыт. Но если для человека важна реализация его желаний, если он хочет почувствовать настоящую жизнь, тогда мотопутешествие вполне подойдет.



