Челябинский психолог рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Важно не заваливать ребенка делами

Адаптация первоклассника к школе — процесс непростой и небыстрый. Однако родители могут облегчить его, следуя простым советам психологов. Как именно помочь первокласснику скорее влиться в учебный процесс, рассказала клинический психолог Областной психоневрологической больницы № 1 Евгения Певцова, передает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

Евгения Певцова советует проговорить с тревожным ребенком варианты сложных для него ситуаций, в которые он может попасть на уроках. Например, что делать, если он захотел в туалет или забыл ручку.

Специалист рекомендует не пытаться полностью занять свободное время ребенка. Лучше всего, если он будет чередовать занятия с «ничегонеделаньем». А после школы следует провести хотя бы полчаса не детской площадке, чтобы первоклассник смог выплеснуть энергию.

Также важно говорить ребенку следующие фразы:

скажи, если чувствуешь себя плохо;

не сравнивай себя с другими;

если не понял — скажи об этом;

не бойся попросить о помощи;

не обижай других и скажи, если обижают тебя.

«Сейчас ваш ребенок только начинает свое образовательное путешествие, и самое главное для него — видеть вашу заинтересованность его делами и ощущать покой и счастье в семье. Ведь именно вы, родители, являетесь опорой и поддержкой в этой непростой адаптации»,— подчеркнула Евгения Певцова.

Немаловажно организовать и рабочее пространство школьника. Как правильно это сделать — читайте в нашем материале.