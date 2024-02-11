Челябинский психолог рассказала, как подготовить ребенка к посещению стоматолога

Найти подход можно как к малышам, так и к детям постарше

Посещать стоматолога так же важно, как и других врачей. Но не все взрослые остаются равнодушными при проведении различных процедур, что уж говорить о детях. Однако успокоить ребенка перед визитом к зубному не так уж сложно, как кажется. Мария Малишевская, клинический психолог Областной психоневрологической больницы № 1, назвала ряд действенных советов.

В первую очередь важно выбрать правильное время для посещения стоматолога. Это не должно быть ранее утро, когда ребенок еще хочет спать, а также поздний вечер, когда малыш перевозбужден. Лучше выбирать дневные часы.

Не следует лечить сразу несколько зубов за одно посещение. Лучше придерживаться правила «одно посещение — один зуб».

Малышам можно рассказать сказку о том, что зубки атакуют микробы, поэтому важно избавиться от вредителей. Также подготовиться к посещению врача помогут тематические игровые наборы. Более старшим ребятам лучше рассказать о процедуре прямо и подчеркнуть, как важно заботиться о здоровье зубов. Без стоматологов сделать это невозможно.

Во время визита к врачу важно быть рядом с ребенком и поддерживать его. Во время процедуры предложите малышу надеть наушники и послушать какую-нибудь сказку, чтобы отвлечься. А после визита поощрите ребенка, чтобы сгладить негативные эмоции.

И самое главное — показывайте ребенку своим примером, как важно регулярно посещать стоматолога во избежание проблем с зубами.