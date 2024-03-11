Челябинский психолог рассказала, как мотивировать ребенка на учебу

Чаще хвалите своих детей

Самая длинная в учебном году четверть — третья — подходит к концу. Устали и дети, и учителя, и родители. Почему у детей нет мотивации учиться, виновата ли во всем пресловутая лень и где взять силы на все это, рассказала челябинский психолог Алия Хажиева.

Алия — специалист по детско-родительским отношениям, чаще всего к ней обращаются семьи с подростками. Восьмой и девятый классы — это тот период, когда ребенок «отбился от рук».

«Часто родители думают, что их ребенок ленится. Но лень — это не черта характера, это симптом отсутствия мотивации, сигнал о том, что человек находится в сложных для себя обстоятельствах. Дети теряют учебную мотивацию, потому что не считают себя самоэффективными, они разочарованы в своих способностях. Особенно это усугубляется в длительной ситуации неуспеха», — поясняет Алия Хажиева.

Здесь накладывается и самая распространенная ошибка родителей — реализация своих потребностей. Задавая высокую планку для ребенка, задумываемся ли мы, родители, что за ожиданиями стоят наши собственные амбиции, а не его интересы?

Психолог считает, что родителям надо чаще хвалить детей, находить их заслуги. Это самый действенный способ возродить в них желание познавать, стремиться к успеху и планировать свое будущее. При этом нужно подчеркивать приложенные детские усилия: «Ты постарался, подумал, у тебя получилось».

Мотивировать ребенка — это прилагать усилия.

«Нужно давать ребенку больше свободы и положительных эмоций. И делать это лучше еще в дошкольном возрасте. Например, когда ребенок хочет что-то приготовить, самостоятельно слепить, отрезать и так далее. Кроме того, его надо приучать к системе привычек и рутины, организовать досуг, добиваться детских успехов вне учебы. Нужно интересоваться тем, что любит ребенок. Часто родителям кажется, что их детям нравится какая-то ерунда, и они запрещают ею заниматься. Лучше попробуйте понять, почему ребенка так увлекает это хобби», — дает советы психолог.

Трудности в школе могут быть связаны и с усталостью. Чрезмерная нагрузка в школе или в дополнительном образовании не добавят желания учиться.

«Взрослым нужно выяснить: может, нежелание учиться связано с нездоровым эмоциональным климатом в школе, обстановкой в классе и отношением учителя, личными особенностями восприятия ребенка. Например, чувствительным детям сложно работать с чрезмерно строгим и требовательным учителем», — пояснила психолог.