Челябинский психолог оценил пользу от переживаний за игру «Трактора»

Яркие эмоции позволяют фанатам встряхнуться и преодолеть одиночество

Хоккей помогает преодолеть одиночество и дарит болельщикам эмоциональную разрядку, считает психолог областной психоневрологической больницы № 1 Владислав Идрисов.

На радость жителям области команда «Трактор» прорвалась в финал Кубка Гагарина. Фан-зоны клуба в эти дни работают то на Кировке, то в парке Гагарина, матчи показывают в спортклубах. Коллективный просмотр игр способен оказать пользу.

«Болеть за любимую команду — это не просто развлечение, а сложный психологический процесс. Поддержка команды укрепляет чувство принадлежности и товарищества, помогает справиться с одиночеством. Болельщик во время матча испытывает сильные эмоции: от волнения и тревоги до радости и ликования. Это служит эмоциональной разрядкой, позволяя отвлечься от повседневных забот и проблем. А каждый гол, передача и сейв вратаря вызывает выброс адреналина, который придает нам энергии и бодрости», — замечает Владислав Идрисов.

Чувство гордости за достижения городской спортивной команды сейчас испытывают не только болельщики, но и все горожане. По словам психолога, это создает эмоциональную связь между южноуральцами. В итоге спорт укрепляет не только физическое, но и ментальное здоровье горожан.